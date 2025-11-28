Haberler

İstanbul'da 3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi Sempozyumu Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam dünyası ve Latin Amerika arasında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan '3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü Sempozyumu', İstanbul'da düzenlendi. Sempozyumda, bilim diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki rolü vurgulandı ve 14 ülkeden katılımcılar bilimsel işbirliğinin önemini ele aldı.

İslam dünyası ile Latin Amerika arasındaki bilgi alışverişinin tarihsel ve çağdaş yollarını keşfetmeyi amaçlayan, "3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü Sempozyumu" İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü, Sharjah Üniversitesi ve Sharjah Uluslararası Arap ve İslam Bilim Tarihi Vakfı (SIFHAMS) işbirliğiyle İbn Haldun Üniversitesi'nin Başakşehir yerleşkesinde "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler: İslam Dünyası ve Latin Amerika Arasında Tarihsel Miras ve Yeni İş Birliği Alanları" temasıyla gerçekleştirildi.

26 Kasım'da başlayan sempozyumda üç gün boyunca "Sömürgecilikten Arınmış Bilimsel Köprüler", "Çağdaş İş Birliği Platformları", "Dijital Bilgi Kavşakları", "Küresel Güney'in Bilgi Altyapıları", "İslam Dünyası-Latin Amerika Etkileşimleri" ve "Bilimsel Miras ve Kozmolojik Yaklaşımlar" başlıklarında altı tematik panel gerçekleştirildi.

Programda panel tartışmaları, sergi, atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri yer alırken Kanada, Kolombiya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Meksika, Umman, Katar, Rusya, Suriye, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 14 ülkeden 24 panelist araştırmalarını ve bakış açılarını sundu.

Sempozyumda, bilimsel miras açısından zengin olmasına rağmen, küresel anlatılarda genellikle göz ardı edilen bu iki bölge, uzun zamandır zaman ve mekan ötesi inovasyon, koruma ve bilgi aktarımının merkezi olduğu vurgulandı.

Bilimsel işbirliğinin uluslararası ilişkileri güçlendirmek, ortak hedefleri ilerletmek ve küresel zorlukları ele almak için nasıl bir platform görevi görebileceğini araştırmayı hedefleyen sempozyumda, bu yılın teması olan "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler", İslam dünyası ile Latin Amerika arasında diyalog, barış ve işbirliğini teşvik etmede bilim diplomasisinin rolü ve özel önemi üzerinde duruldu.

Sempozyuma Meksika'dan telekonferansla katılan Meksikalı fizikçi ve bilimsel bilginin küresel erişiminin genişletilmesinin önde gelen savunucusu, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü'nde başkanlık görevini yürüten Prof. Ana Maria Cetto, sempozyumun son oturumunda "Bilimi Dünyaya Açmak: Yerel Bilgi ve Uluslararası Bilim Arasındaki Gerilimler" başlıklı açılış konuşma yaptı.

İslam dünyası ile Latin Amerika arasındaki bilgi alışverişinin tarihsel ve çağdaş yollarını keşfetmeyi amaçlayan UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü 3. Uluslararası Sempozyum'un ilk ikisi 2023 yılında Sharjah ve 2024 yılında Mexico City'de düzenlenmişti.

27 Mart 2022 tarihinde UNESCO tarafından Meksika'nın en büyük üniversitesi olan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) kurulan UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü, bölgesel temelli projelerle küresel zorlukları akademik açıdan ele alıyor.

Ortak zorluklarla karşı karşıya olan ve giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dünyada kürsü, insanlığın yararı için siyasi, ekonomik, dini ve sosyal bölünmeleri aşabilen, yapıcı uluslararası işbirliğini teşvik etmek için önemli bir mekanizma olarak Bilim Diplomasisini destekliyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.