İstanbul'da 3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi Sempozyumu Tamamlandı

İslam dünyası ile Latin Amerika arasındaki bilgi alışverişinin tarihsel ve çağdaş yollarını keşfetmeyi amaçlayan, "3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü Sempozyumu" İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü, Sharjah Üniversitesi ve Sharjah Uluslararası Arap ve İslam Bilim Tarihi Vakfı (SIFHAMS) işbirliğiyle İbn Haldun Üniversitesi'nin Başakşehir yerleşkesinde "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler: İslam Dünyası ve Latin Amerika Arasında Tarihsel Miras ve Yeni İş Birliği Alanları" temasıyla gerçekleştirildi.

26 Kasım'da başlayan sempozyumda üç gün boyunca "Sömürgecilikten Arınmış Bilimsel Köprüler", "Çağdaş İş Birliği Platformları", "Dijital Bilgi Kavşakları", "Küresel Güney'in Bilgi Altyapıları", "İslam Dünyası-Latin Amerika Etkileşimleri" ve "Bilimsel Miras ve Kozmolojik Yaklaşımlar" başlıklarında altı tematik panel gerçekleştirildi.

Programda panel tartışmaları, sergi, atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri yer alırken Kanada, Kolombiya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Meksika, Umman, Katar, Rusya, Suriye, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 14 ülkeden 24 panelist araştırmalarını ve bakış açılarını sundu.

Sempozyumda, bilimsel miras açısından zengin olmasına rağmen, küresel anlatılarda genellikle göz ardı edilen bu iki bölge, uzun zamandır zaman ve mekan ötesi inovasyon, koruma ve bilgi aktarımının merkezi olduğu vurgulandı.

Bilimsel işbirliğinin uluslararası ilişkileri güçlendirmek, ortak hedefleri ilerletmek ve küresel zorlukları ele almak için nasıl bir platform görevi görebileceğini araştırmayı hedefleyen sempozyumda, bu yılın teması olan "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler", İslam dünyası ile Latin Amerika arasında diyalog, barış ve işbirliğini teşvik etmede bilim diplomasisinin rolü ve özel önemi üzerinde duruldu.

Sempozyuma Meksika'dan telekonferansla katılan Meksikalı fizikçi ve bilimsel bilginin küresel erişiminin genişletilmesinin önde gelen savunucusu, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü'nde başkanlık görevini yürüten Prof. Ana Maria Cetto, sempozyumun son oturumunda "Bilimi Dünyaya Açmak: Yerel Bilgi ve Uluslararası Bilim Arasındaki Gerilimler" başlıklı açılış konuşma yaptı.

İslam dünyası ile Latin Amerika arasındaki bilgi alışverişinin tarihsel ve çağdaş yollarını keşfetmeyi amaçlayan UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü 3. Uluslararası Sempozyum'un ilk ikisi 2023 yılında Sharjah ve 2024 yılında Mexico City'de düzenlenmişti.

27 Mart 2022 tarihinde UNESCO tarafından Meksika'nın en büyük üniversitesi olan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) kurulan UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü, bölgesel temelli projelerle küresel zorlukları akademik açıdan ele alıyor.

Ortak zorluklarla karşı karşıya olan ve giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dünyada kürsü, insanlığın yararı için siyasi, ekonomik, dini ve sosyal bölünmeleri aşabilen, yapıcı uluslararası işbirliğini teşvik etmek için önemli bir mekanizma olarak Bilim Diplomasisini destekliyor.