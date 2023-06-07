İstanbul'da 3 farklı trafik kazası kameralara yansıdı

İstanbul Anadolu Yakası'nda son 1 hafta içinde meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İSTANBUL'da dikkatsizlik ve hızın yol açtığı 3 farklı trafik kazası kameralara yansıdı. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda son 1 hafta içinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kimi kazalar hasar ile atlatılırken bazı kazalarda yaralanmalar yaşandı.