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İstanbul'da 3 DHKP/C'li tutuklandı

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İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul'da 3 DHKP/C'li tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sol terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlemiş, 'Anadolu', 'Gazi' ve 'Nurtepe Mahalli Alan Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 10 şüphelinin 8'i yakalanmıştı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Muammer K., Engin A., Çoşkun Ö.,

Derya T., Aslıhan B., Muhammet Y., Merve D. ve Zeynep G.K. isimli 8 kişinin polisteki sorgusu bugün sona erdi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Muammer K., Engin A. ve Çoşkun Ö. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, Derya T., Aslıhan B., Muhammet Y., Merve D. ve Zeynep G.K. isimli 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Güncel

İstanbul Nurtepe Güncel Haberler

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