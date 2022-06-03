İstanbul'da 3 Çocuk Annesi Bir Kadın Çöpten Ekmek Toplarken Görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 3 Çocuk Annesi Bir Kadın Çöpten Ekmek Toplarken Görüntülendi

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semtinde, üç çocuk annesi bir kadın, çöp poşetinin içinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi. Eşinin işsiz olduğunu belirten kadın, yiyecek bir şey alamadığını, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini söyledi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semtinde, üç çocuk annesi bir kadın, çöp poşetinin içinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi. Eşinin işsiz olduğunu belirten kadın, yiyecek bir şey alamadığını, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini söyledi.

Mecidiyeköy'de bir kadın, yol kenarına bırakılan bir çöp poşetinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi. Çöpten çıkarttığı ekmekleri temizledikten sonra yanında getirdiği poşete dolduran kadın, "Kaç çocuğun var" sorusuna eliyle "üç" işareti yaparak yanıt verdi.

Adının Sevda ve yaşının 21 olduğunu söyleyen kadın, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini belirtti. Eşinin işsiz olduğunu söyleyen kadın, "Yiyecek bir şey alamadım. Onlara (çocuklara) götüreceğim" dedi.

ANKA / Güncel

Mecidiyeköy İstanbul Şişli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title