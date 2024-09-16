Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 3,8 Milyon Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Zeytinburnu'ndaki imalathane ve diğer adreslerde yapıldı.

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen suç¸ örgütünün Zeytinburnu'nda bulunan imalathanesinde operasyon yapıldı.

Burada üretilen hapların başka illere nakledileceğine ilişkin tespit üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye için kullanılan araçta 750 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suç örgütünün başka adreslerde de uyuşturucu imalatı yaptığını tespit eden ekipler, aralarında örgütün elebaşı M.Ş.D'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

Toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere birçok ilde faaliyet gösterdiği ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç¸ örgütüne ilk operasyonun 4 Mayıs'ta yapıldığı, bu operasyonda da 365 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Zeytinburnu Uyuşturucu Operasyon Güvenlik istanbul Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 16 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir? Manisa'da sokak düğünleri yasak mı? Sokak düğünleri saat kaça kadar 2024? Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü? Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli? Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı? Shogun dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Shogun dizisi nereden izlenir? Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor- RAMS Başakşehir ertelenen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sirke asit mi baz mı? Sirkenin Ph değeri nedir? Sirkenin pH'i kaç? Galatasaray-Gaziantep FK ertelenen maçı ne zaman, saat kaçta?
title