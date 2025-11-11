Haberler

İstanbul'da 3,669 Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 3,669 hükümlü, aranan şahıslar bürosu tarafından yakalandı. Suçlar arasında kasten öldürme ve cinsel saldırı gibi ağır suçlar yer alıyor.

İstanbul'da polis ekiplerince geçen ay yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 bin 669 hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ekim ayında kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü şahısların yakalanması, adli makamlara sevk edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda "kasten öldürme", "silahla yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan ve saklandıkları yerler tespit edilen 3 bin 669 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 47'sinin 20 yıldan fazla, 174'ünün 10 ile 20 yıl, 429'unun 5 ile 10 yıl, 3 bin 19 kişinin ise 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli olaylardan dolayı kolluk kuvvetlerine ifadeye çağrılıp gitmeyen 11 bin 90 kişiyi de yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin yapılması için bölge polis merkezlerine, ardından da adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel

title
