Haberler

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Yol Kapatma Duyurusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova nedeniyle 19 Ekim ve bayram günü kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova nedeniyle, 19 Ekim'de yapılacak prova ve bayram günü kapatılacak yolları açıkladı. Açıklamada, Vatan Caddesi ve çevresinde kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları hazırlıkları devam ediyor. 19 Ekim'de Vatan Caddesi'nde yapılacak provalarla ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, Vatan Caddesi ve çevresinde kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında, 19.10.2025 Pazar prova günü ve 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05: 45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (05: 45-PROGRAM BİTİMİ):

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

Turgut Özal Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

D100 Karayolu,

O-3 Hal Yolu"

Kaynak: ANKA / Güncel
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.