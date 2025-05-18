Uluslararası Aile Forumu İstanbul'da düzenlenecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla 'Uluslararası Aile Forumu' düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek forumda, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanları ailenin güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğinin artırılması için İstanbul'da bir araya gelecek. Aile diplomasisi kapsamında yürütülecek görüşmelerde, küresel ölçekte aileyi etkileyen sorunlar masaya yatırılacak. 'Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi' temasıyla düzenlenecek foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılacak. Aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Uluslararası Aile Forumu' ile dünyaya güçlü bir aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlanıyor.

'AİLEMİZ GELECEĞİMİZ'

'Ailemiz Geleceğimiz' sloganıyla, aile odaklı politikaların güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle düzenlenecek forum, 'aile diplomasisi' alanında uluslararası diyaloğun güçlenmesine katkı sağlayacak. Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı forumda; aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi kritik başlıklar ele alınacak. Forum kapsamında 'Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaret edilebilecek. Forum kapsamında ayrıca 'Aileden İlham Alan Girişimciler' fuarı da gerçekleştirilecek.