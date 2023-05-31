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İstanbul'da 25 Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da 25 Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda aralarında Mehmet Ö. (83 yıl 6 ay-Yağma), Barış B. (23 yıl-Hırsızlık), Muhammet P. (18 yıl-Cinayet), Nurettin A. (16 yıl-Cinayet), Mikail Y. (12 yıl 3 ay-Hırsızlık) adlı şahısların da bulunduğu 25 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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