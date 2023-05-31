İstanbul'da 25 Hükümlü Yakalandı
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda aralarında Mehmet Ö. (83 yıl 6 ay-Yağma), Barış B. (23 yıl-Hırsızlık), Muhammet P. (18 yıl-Cinayet), Nurettin A. (16 yıl-Cinayet), Mikail Y. (12 yıl 3 ay-Hırsızlık) adlı şahısların da bulunduğu 25 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL