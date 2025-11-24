İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İstanbul Valiliği koordinesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "24 Kasım Öğretmenler Günü İl Programı" gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, şehit ve vefat eden öğretmenleri andı, emekli ve görevdeki öğretmenlere sağlık temennisinde bulundu.

Gül, Türkiye'de eğitimde fiziki imkanlar ve teknolojik altyapı güçlense de öğretmenin yerinin hiçbir unsurla doldurulamayacağını vurgulayarak, "Birçoğunuzun, özellikle emekli olan öğretmenlerimiz daha iyi hatırlarlar, birleştirilmiş sınıflarda başlayan eğitim yolculuğumuz, akıllı tahtalı, bilgisayarlı sınıflarla devam ediyor. Ama neyi yaparsak yapalım, birleştirilmiş sınıfta da olsa ikili eğitimle de yapılsa tekli eğitimle de yapılsa teknolojinin bütün imkanlarını da kullansak, işin öznesi öğretmenlerimiz. Hiçbir bina, hiçbir teknolojik alet, edevat, öğretmenin öğrenciye verdiği bilginin dışındaki o merhameti, vicdan duygusunu, vatana millete olan bağlılığını veremez." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde okullardaki fiziki şartların olabildiğince iyi hale geldiğini ve eksiklerin tamamlanmaya devam edeceğini belirten Gül, "Yüzde 80'lerde başlayan ikili eğitim oranımız yüzde 20'lere kadar düştü. Öğretmen ihtiyacımız neredeyse yok denecek kadar azaldı. Diğer ihtiyaçlarımız Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde giderilmeye devam ediyor." dedi.

"Ülkenin gerçek kahramanları siz değerli öğretmenlerimizsiniz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de sınıfların yalnızca dört duvar ve bir tahtadan ibaret olmadığını vurgulayarak "Her sınıf içinde, onlarca farklı hikayeyi, umudu, heyecanı ve yarına dair hayalleri barındırır. Sabahın erken saatlerinde şehrin her yanından aynı anda çalan okul zilleri aslında büyük bir şehrin kalp atışlarıdır. O kalbin ritmini tutanlar ise ders zilini bir başlangıç duası gibi gören siz değerli öğretmenlerimizsiniz." diye konuştu.

Yentür, öğretmenlerin emeğinin hiçbir ölçü birimiyle tam olarak karşılanamayacağını belirterek, "O yüzden diyoruz ki bu ülkenin gerçek kahramanları sınıflarda sessiz çalışan teneffüslerde dahi dinlenmek yerine öğrencisinin derdine koşan siz değerli öğretmenlerimizsiniz." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kökleri medeniyette, gözleri gelecekte olan bir perspektifle yeni bir dünyayı inşa etmeyi hedeflediğini dile getiren Yentür, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki, sadece sınav kazanan değil, hayatı doğru anlayan, okuyan, anlamlandıran çocuklar yetiştirmeliyiz. Akademik başarının yanı sıra yüksek ahlaka sahip gençler emanet etmeliyiz bu topluma. Sadece teknoloji üreten değil teknolojiyi vicdanla buluşturan nesiller yetiştirmeliyiz. Bu vizyonun en güçlü uygulayıcıları sizlersiniz. Kağıt üzerindeki tüm programlar, ancak sizin yüreğinizde buluştuğu zaman hayata geçiyor. "

Program kapsamında ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerin hat, resim, tezhip, ebru ve kaligrafi gibi alanlarda hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Vali Gül'ün, onur konuğu olarak katılan öğretmenlerine çiçek ve hediye takdim ettiği programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından "Adı Öğretmen" oratoryosu sahnelendi, aday öğretmen yemin töreni yapıldı.

Programa, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.