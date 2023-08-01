İstanbul'da 24 Bin 539 Narkotik Operasyonunda 8,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023'ten bu yana yapılan narkotik operasyonlarında 8,5 ton uyuşturucu madde ve 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Valiliği 1 Ocak 2023'ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak'tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 Ocak – 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor;5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.