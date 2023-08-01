İstanbul'da 24 bin 539 narkotik operasyon gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 Ocak'tan bu yana 24 bin 539 narkotik operasyon gerçekleştirildi

- İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı

- Operasyonlarda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 566 bin 341 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda ayrıca toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürülen çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde:

" 5 ton 657 kilo metamfetamin, 1 ton 896 kilo esrar, 335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo skunk, 24 kilo Afyon sakızı, 7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 kilo amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo kimyasal madde, 2 milyon 202 bin 251 adet ecstasy hap, 564 bin 42 adet captagon hap, 193 bin 378 adet sentetik ecza, 3 bin 250 kök Hint Keneviri"