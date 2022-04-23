İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlü Levent Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı, farklı okullardan gelen öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu.

Törene CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, İstanbul, Çocuk, Güncel, Haberler

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