İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve çocuklar katıldı.

Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Barış Manço'nun "Bugün Bayram" adlı şarkısını seslendirdi.

Törenin bitmesi ve Yazıcı'nın alandan ayrılmasının ardından İBB tarafından yeni bir tören daha yapıldı.

Bu sırada görevliler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini anıtın önünden alınırken, İBB Başkanı İmamoğlu olaya müdahale ederek çelengin geri getirilmesini istedi.

Çelengin tekrar yerine getirilmesi üzerine İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından bazı siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.

Törende, Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Meyra Mendi de Necati Öngay'ın "Egemenliğin Tadı" adlı şiirini okudu.

Törene katılanlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.