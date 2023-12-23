İstanbul'da "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" yürüyüşü

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Cihannüma Derneği, Fatih Belediyesi, Davet ve Kardeşlik Vakfı, İHH Çocuk, İhya Vakfı, İlkseç Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İstimder, Kelamder, Milli İrade Platformu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Siyer Çocuk ve Yavuz Sultan Selim Gençliği Derneği üyeleri, Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Buradan Saraçhane Parkı'na yürüyen grubun ön sıralarında yer alan çocuklar, "Çocuklar Gazze'ye özgürlük için yürüyor" ve "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" pankartları açıp "Dünyanın en güçlü çocukları Gazze'de yaşıyor" ve "Ey Gazze bekle, Selahaddinler yetişiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocuklar Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili şiirler okudu.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve dedesi Halid Nebhan'ın "gözlerinin içini öperek" vedalaştığı görüntüler dünyada büyük yankı uyandıran 3 yaşındaki Rim'in bugün doğum günü olduğunu söyledi.

23 Aralık'ı, gelecek nesillere miras bırakacak şekilde, katledilen tüm çocukları anmak üzere Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak ilan ettiklerini aktaran Kantoğlu, şöyle devam etti:

"Çocukları kimin katlettiğini, bu işe destek verenleri, işbirlikçileri, üstünü örtmeye çalışanları biliyoruz. Çocuklara savaş zayiatı, ikincil kayıp muamelesi yapmaya çalışanları biliyoruz. Bu çocuklardan birinin canı bile emin olun bu dünyayı ateşe vermeye yeter. Onları yalnız bırakmayacağız. Çocukların hakkının, hukukunun, namusunun, canının hiçe sayıldığı bu dünyayı da bunlara dar edeceğiz."