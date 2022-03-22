İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 214 bin 300 litre akaryakıta el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 214 bin 300 litre akaryakıta el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da tespit edilen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda "10 numara yağ" olarak tabir edilen, piyasaya sürülmeye hazır 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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