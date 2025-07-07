İstanbul'da 2025 Yaz Dönemi Emniyet Atamaları Açıklandı

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan 2025 yılı yaz dönemi atamalarını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayıyla yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.

Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ile Gökhan Bambal'ın İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı kaydedilen açıklamada, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Umut Karaöz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Ali Taşçı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turgut Coşkun, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turan Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Murat Milletsever, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hakan Dulkadir, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Faruk Günay, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Çağlayan Kurt, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Osman Tınmazol, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Halis Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hasan Demirbağ ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Parasız, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü Salih Köse, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, Deniz Liman Şube Müdürü ile Turizm Şube Müdürü (vekaleten) Adnan Ayhan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü ile Belge Yönetimi Şube Müdürü (vekaleten) Mesut Döner, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Çetin, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü İlyas Kayış, İstihbarat Şube Müdürü Halil Çetinkaya, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Orhan Şen, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü (vekaleten) Esma Yavaşca, Tanık Koruma Şube Müdürü Abidin Danış ve Trafik Denetleme Şube Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü (vekaleten) Tunay Başarık'ın olduğu ifade edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Yunus Gezer, Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Koray Han Yavuz, Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Adnan Aslan, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Emrah Ata, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Alpaslan Ödevli ile Kürşat Mesut Özmen, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığına Ahmet İzgi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına Can Coşkun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Erhan Akkuzulu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına Ali Tokul, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu'nun atandığı açıklamada kaydedildi.

Vali Gül'den yeni atanan emniyet personeline tebrik

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni görevlerine atanan il emniyet müdür yardımcılarımızı, ilçe emniyet müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi tebrik ediyor, her birine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar görev yapan değerli müdürlerimize emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'un huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.