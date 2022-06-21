İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında kumarbazlara ceza yağdı - Haberler

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İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında kumarbazlara ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında kumarbazlara ceza yağdı

İSTANBUL'da 2022'nin ilk 6 ayındaki operasyonlarda kumar oynayan bin 324 kişiye, toplam 2 milyon 408 bin 356 lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da 2022'nin ilk 6 ayındaki operasyonlarda kumar oynayan bin 324 kişiye, toplam 2 milyon 408 bin 356 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul'da 01 Ocak 2022- 20 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan kumar baskınlarına 5 bin 255 ekip ile 12 bin 346 personelin katıldığı belirtildi. Yılın ilk 6 ayında yapılan baskınlarda 14 bin 141 kahvehane, kıraathane ve kafeterya, bin 225 dernek ve 598 ruhsatsız iş yeri olmak üzere toplam 15 bin 964 mekanın denetimden geçirildiği öğrenildi.

141 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Polisin yaptığı baskınlarda toplam 141 bin 6 şahsa GBT(Genel bilgi toplama sistemi) üzerinden sorgulama yapıldığı, bu sayede araması olan 151 kişinin yakalandığı belirtildi. Baskınlarda kumar oynarken yakalanan bin 324 kişiye ise Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereğince toplam 2 milyon 408 bin 356 lira para cezası kesilirken, kumar oynamaya yer temin eden 376 şüpheli hakkında ise Adli işlem başlatıldı.

Polisin yaptığı baskınlarda, 99 kumar makinesi, 2 rulet makinesi, tombala makinesi ve kağıtları, 847 iskambil kağıdı, yasa dışı sanal kumar oynamakta kullanıldığı öğrenilen 8 bilgisayar, 55 hard disk, 51 boş senet ele geçirildi. Operasyonlar sırasında ayrıca 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 119 mermi, 3 bıçak, bir miktar kokain, eroin, esrar, metanfetamin, bonzai, captagon gibi uyuşturucu maddelerinde yakalandığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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