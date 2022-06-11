İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 20 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Tuzla'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde açık kasa bir kamyoneti takibe aldı. Kamyonette yapılan kontrolde ise 11 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyona devam eden polis, akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmaların devamında bu kez Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikaya baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda 7 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, aynı adrese gelen bir aracın arka kısmında yapılan kontrolde ise bin 500 litre karışımlı akaryakıt daha ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıta el konulurken, operasyonlarda T.Ç., F.E. ve Ş.T. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak salındı.

ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title