İstanbul'da 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali Gala ve Ödül Töreni yapıldı

İstanbul'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki Tarihi Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, jüri üyeleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Gül, İstanbul'un kültür, sanat, eğitim ve festival şehri olduğunu belirterek, "İstanbul sizlerle güzel. Dolayısıyla da sizin yaptığınız her aktivite bu şehre, bu ülkeye çok önemli değerler katıyor. Üçüncü bir gözle çektiğiniz kısa filmler hem bizim açımızdan hem de kendi ülkemiz açısından üçüncü ülkeler açısından bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Türk halkının çok kültürlü ve farklılıkları zenginlik gören bir millet olduğunu kaydeden Gül, öğrencilerin burada yaşadıklarını, buradaki tecrübelerini hem kendi ülkeleri hem de Türkiye adına hayra, barışa ve kardeşliğe yönelik kullanacaklarını söyledi.

YTB Başkanı Eren de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, YTB'nin Türkiye Burslarının artık bir marka haline geldiğini, dünyanın dört bir tarafından öğrencilere burs verdiklerini belirtti.

Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik eğitimlerine çok önem verdiklerini, birçok farklı etkinlik düzenlediklerini, Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Eren, "Bizi çok mutlu eden husus şu, uluslararası öğrencilerimiz sadece Türkiye'den değil, dünyanın farklı ülkelerinden bu festivale katıldılar. Düzenlediğimiz bu festivalde de şunu görüyoruz ki, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerimiz hakikaten, özellikle sinema alanında okuyan öğrencilerimiz belli bir kalitede iş yapabiliyorlar." dedi.

Bu yıl festivalin paydaşının Sinema Genel Müdürlüğü olduğunu hatırlatan Eren, "77 ülkeden 455 başvuru var. Filistin'den, Suriye'den, Tunus'tan, Kırgızistan'dan, Almanya'dan, Belçika'dan ödüller alanlar var. Yani bölge çeşitliliği de çok iyi. Uluslararası öğrencilerimize yaptığımız her türlü çalışmanın bize geri dönüşünü yıllar içerisinde aldığımızı görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eren, ana gayelerinin öğrencilerin birbirini tanıması, sevmesi ve birbirlerine fayda sağlaması olduğunu, bu etkinliklerin bunu sağladığını ifade etti.

"Film yapmak zorundayız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven de etkinliğin organizasyonunun çok iyi yapıldığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Güven, burada çok güzel ve uluslararası bir görüntünün olduğunu ve festivalin amaca uygun olduğunu dile getirerek, "Dijital uygarlık çağındayız. Bu yüzyıl, sinema yüzyılı. Güçlü bir ülke olmak zorundayız. Özellikle iletişim çağında sinema, zannettiğimizden çok daha önemli bir şey. Film yapmak zorundayız. Çünkü bu çağda biliyorsunuz ya üreteceğiz ya da onlar üretecek biz avare olacağız. ya üreten bir ülke olmak zorundayız ya da avare olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Film yapmak için "bir derde ihtiyaçlarının olduğunu" vurgulayan Güven, "Sizler çok yeni, yaratıcı filmler yapıyorsunuz. Filmlerin hepsini izledik. Yolunuz açık olsun, Allah sizi dertsiz bırakmasın." diye konuştu.

Festivalde 6 ödül verildi

Festivalde En İyi Film Ödülü, Suriyeli Balqees Altala'nın yönettiği Romantic Date adlı kurmaca filme verildi. Tunus'tan Beya Chikhi'nin Mirror isimli çalışması ikincilik kazanırken, Almanya'dan Hanna Kortus'un animasyon ve belgesel türündeki filmi Trul-La, üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kırgızistan'dan Aizada Alymbek Kyzy, Kopuş filmiyle en iyi yönetmen ödülünün sahibi olurken, Belçikalı Achille Balthazar'ın Strange Bird adlı filmi en iyi senaryo ödülünü aldı. Jüri Özel Ödülü ise Filistinli Hadil Alramli'nin Three Nights in Haifa adlı filmine verildi.

Ödüller, İstanbul Valisi Gül, YTB Başkanı Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, YTB'nin uluslararası öğrenciler politikasının bir parçası olarak, ülkede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kültürel üretimlerini desteklemek, anlatı kapasitelerini güçlendirmek ve sanatsal ifade becerilerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Festival, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin girişimiyle hayata geçirilirken, Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve yükseköğrenime uluslararası boyut kazandırma vizyonu çerçevesinde, donanımlı öğrencilerin ülkeye kazandırılmasına yönelik önemli bir platform niteliği taşıyor.

YTB İstanbul Ofisi bünyesinde kurulan Sinema Atölyesi'nin bir çıktısı olan Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, ilk kez geçen yıl düzenlenmişti.

13 Mart–17 Nisan 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan bu yılki festivale jüri tarafından seçilen 29 film yarışma programına alınırken, Sinema Atölyesi bünyesinde çekilen 4 kısa film de özel gösterimle izleyiciyle buluşturuldu.