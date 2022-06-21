İstanbul'da 2 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri anları sosyal medyadan paylaşan 2 sürücü hakkında idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım platformlarında trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü anlara ait görüntüler paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, TEM Güney Yol Gaziosmanpaşa mevkisinde araçlarıyla makas atarak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerinin V.K. ve O.S. olduğu tespit edildi.

İki sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer yasaklara uymamak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 8 bin 958 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca V.K. ve O.S. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.