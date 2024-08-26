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İstanbul'da 2 Organize Suç Örgütüne Operasyon: 11 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen 'KUYU-20' operasyonunda, 2 ayrı organize suç örgütüne mensup 11 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve para da ele geçirildi.

İSTANBUL'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-20" operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce İstanbul'da "KUYU- 20"operasyonu düzenlendi. Ele başılığını Kani Derici ve Farit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 15 ruhsatsız tabanca çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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