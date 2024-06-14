İstanbul'da 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı

İstanbul'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonunda 7 bin 705 okulda toplam 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Programı" düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, eğitimin meşakkatli bir iş olduğunu, kentte 3 milyon öğrenciyle bire bir uğraşan öğretmenlerin her türlü takdiri hak ettiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2006'da İstanbul'a özel yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Gül, Valilik koordinesinde okulların, hastanelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Vali Gül, okulların tamamının deprem dayanıklılık testlerinden geçtiğini, gerekiyorsa güçlendirme veya yeniden inşa sürecine başlandığını belirterek, İstanbul'da en güvenli mekanların okullar olduğunu vurguladı.

İstanbul'da kendi çocukları için istedikleri her şeyi 3 milyon öğrenci için de istediklerine ve yapmaya gayret ettiklerine dikkati çeken Gül, bunlardan dördünü şöyle sıraladı:

"Birincisi, her okulumuzda okul spor kulübü kurdurduk. Öğrencilerimizin yeteneğine göre lisans çıkartıyoruz ve bir milyon lisanslı öğrenci hedefimiz var. Okullarımızın talep ettiği bütün spor malzemeleri temin ediliyor, devam edecek. Aynı şekilde tesislerin ortak kullanılmasıyla ilgili de çalışmamız devam ediyor. İkincisi, okullarımızın tamamında 6,5 milyon kitabımız var. Bu kitap sayısını yüzde 100 arttırmak istiyoruz. 3 milyon ilave kitap aldık. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle kalan 3,5 milyonu da temin edip bu yıl içerisinde kitap sayımızı 2 katına çıkartmış olacağız. Üçüncüsü, 'Enstrümansız okul kalmasın, sınıf kalmasın.' dedik ve 200 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. 300 okulumuzda da görsel sanatlar atölyesi ve müzik atölyesi çalışmamız devam ediyor. Bu, ne demek? Üç bin okulumuza ilave 500 atölye temin ettik ve temine devam edeceğiz. Dördüncüsü de öğrenci meclislerimiz aracılığıyla çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere olabildiğince katılımını sağlamak."

"İyi okul yok, iyi öğrenci, öğretmen var. Daha önemlisi iyi veli var." ifadelerini kullanan Vali Gül, veliler okullara sahip çıktığı müddetçe her okulun birinci okul olabileceğini vurguladı.

Gül, "Göz aydınlığımız çocuklarımızı tebrik ediyor, yaz tatilinde iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

"3 milyon öğrencimize keyifli ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de karnelerin sadece çocukların senelik başarı ve yetkinliklerini gösteren, her şeyi ölçen bir şey olmadığını ifade ederek, karnelerin herkese derin mesajlar verdiğini ve eğitim öğretim sisteminin aynası olduğunu söyledi.

Çocukları ve gençleri yarınlara hazırlamanın eğitimcilerin en önemli görevi olduğunun altını çizen Yentür, 21. yüzyıl dijital dönüşüm çağında bilgi devriminin yaşandığını, bilgiden yeni bilgi üreten, bilgiyi öğrenme yollarını bilen ve inovatif düşünebilen nesli inşa etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Yentür, çocukların 8 ay boyunca çok yorulduklarını, bu nedenle tatil yapmanın hakları olduğunu dile getirerek, "Biz, hayatı sadece okuldan ve kitaptan ibaret bilmiyoruz. Sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarımızla yaz boyunca inşallah sizlerin yanında olmak istiyoruz ama sizden istediğimiz tek bir şey var. Günün mutlaka bir saatinde kitapla dost olarak bilgiye, kitaba dayalı keyifli vakit geçirmeyi lütfen ihmal etmeyiniz." diye konuştu.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin karne aldığını belirten Yentür, emeklerinden ötürü 171 bin öğretmene teşekkür etti, 3 milyon öğrenciye de keyifli ve mutlu tatil dönemi diledi.

"Okul ortamlarını çok donanımlı hale getirmeye gayret ediyoruz"

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli de yaz tatili boyunca okulları fiziki olarak ve materyal açısından yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Prof. Dr. Demirli, "Yeni çağa uygun, hem 21. yüzyıl becerileri hem de bizim kadim geleneğimizden ve köklerimizden gelen değerleri aktaracak bir yaklaşımla okul ortamlarını çok donanımlı hale getirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tatili hem eğlenerek hem de okuyarak geçirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Demirli, öğretmenlerin de tatilden sonra yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını yapacaklarını, özellikle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf ve okul öncesi gruplarında önemli bir hazırlık aşamasında olacaklarını söyledi.

Vali Gül, öğrencilere karnelerini verdi

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencisi Ece Türkoğlu, "Bayrak" şiirini okudu. Okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi, gösteri yaptı.

Öğrenciler, Vali Gül ve beraberindekilerle İsrail'in saldırdığı Filistin'de yaşanan drama dikkati çekmek için Filistin bayrağının renklerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Davut Gül ile beraberindekiler, törenin ardından sınıflara girip öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öte yandan, kentteki 7 bin 705 okulda okul öncesinde 262 bin 852, ilkokulda 993 bin 537, ortaokulda 901 bin 278, lisede 828 bin 316 olmak üzere toplamda 2 milyon 985 bin 983 öğrenci ile 171 bin 224 öğretmen yaz tatiline girdi.