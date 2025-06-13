İstanbul'da 2 Milyar Liralık Uyuşturucu Operasyonu

Arnavutköy ve Fatih'te düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.

İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Arnavutköy'de bir iş yerine, Fatih'te ise bir imalathaneye yapılan baskınlarda 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap, 266 kilogram uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal madde, 810 bin adet boş kapsül ile 7 adet üretim makinesi ve elektronik cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen uyuştuğu hapların piyasa değerinin 2 milyar lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Önce ele geçirilen uyuşturucu hapları inceleyen Yıldız daha sonra açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından son üç gün içinde iki ilçemizde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, iki milyon beş yüz bin adet şenlik eşyası, sekiz yüz bin adet boş makaron, iki yüz altmış kilogram uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve çok sayıda pil ele geçirilmiştir. Operasyonlarda üç kişi gözaltına alınmış. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürmektedir. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir" dedi.