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İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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İstanbul'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İstanbul Maltepe ve Tuzla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Maltepe ve Tuzla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'ndeki bir adresten 3 alüminyum pencere ve kapının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayı yaralama suçundan aranması olan ve emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan E.A'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerce, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde binanın ziline basılıp apartmana girilerek bisiklet çalınması üzerine yapılan çalışmada, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Y.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Maltepe Tuzla Güncel Haberler

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