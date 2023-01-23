İstanbul'da 2 haftada 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

İstanbul'un 5 ilçesinden 2 haftada 6 otomobil çaldığı, bir otomobilden de hırsızlık yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

İstanbul'un 5 ilçesinden 2 haftada 6 otomobil çaldığı, bir otomobilden de hırsızlık yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-19 Ocak tarihleri arasında Ataşehir, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde 6 otomobil hırsızlığının failini yakalamak için çalışma yürüttü.

Araçların çalındığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha çalışması yapan polis, hırsızlık olaylarından birinde şüphelinin kısa süreliğine çalışır halde bırakılan otomobili, sahibinin dalgınlığından yararlanarak çaldığını tespit etti.

Şüphelinin, 13 Ocak'ta Çekmeköy'de bir otomobilden hırsızlık olayına da karıştığı ortaya çıktı.

Görüntülerin incelenmesiyle eşkali ve kimliği tespit edilen Ağabey Ç. (32) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının 93 suç kaydı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağabey Ç, tutuklandı.