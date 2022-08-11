İstanbul'da 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 2 bin 947 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinden sahte parfüm sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 2 bin 947 şişe satışa hazır parfüm ve 2 bin 300 boş parfüm şişesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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