İstanbul'da 2 araç ve 4 motosiklet çalma olayına ilişkin şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir haftada 2 araç ve 4 motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında Fatih'te 2 otomobilin, Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Fatih'teki bir otoparka gelerek kulübedeki masanın üzerinde bulunan 3 aracın anahtarını aldığını, çalıştırdıkları 2 araçla buradan ayrıldıklarını, üçüncü aracı ise önünde park edilen başka bir araba nedeniyle alamadan gittiklerini belirledi.

İncelemelerin devamında kimliği belirlenen şüpheli Ferhat M. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Zeytinburnu ve Bakırköy'de de toplam 4 motosikleti çaldığı tespit edildi.

Sorgusunda 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, Fatih'teki otoparkta bulunan iki aracın çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otoparktaki kulübeye giren kapüşonlu birinin masanın üzerindeki araba anahtarlarını alıp dışarı çıkması, yanındaki şahısla demir kapıyı açmaları, sonrasında da 2 araçla buradan ayrılmaları yer alıyor.