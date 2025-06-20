İstanbul'da 2,8 Milyon Öğrenci Karnelerini Aldı ve Yaz Tatiline Girdi

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kentteki okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerinde öğrenciler heyecan yaşarken, veliler de bu sevince ortak oldu.

Ataşehir İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sınıflarına giren öğrencilere, öğretmenleri tarafından karneleri verildi. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Bahçelievler Kuleli İlkokulu'nun bahçesi karne töreni dolayısıyla süslendi. Karnelerini alan öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla resmi eğitim kurumlarından 213 anaokulunda 161 bin 534 öğrenci, 1072 ilkokulda 885 bin 851 öğrenci, 1174 ortaokulda 765 bin 207 öğrenci, 963 lisede 637 bin 776 öğrenci; özel kurumlardan 1600 anaokulunda 78 bin 537 öğrenci, 581 ilkokulda 99 bin 702 öğrenci, 594 ortaokulda 102 bin 608 öğrenci, 687 lisede 128 bin 253 öğrenci olmak üzere toplamda 6 bin 884 okulda 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı.

Öğrencilerle birlikte 171 bin 574 öğretmen de yaz tatiline girdi.