İstanbul'da 19 yıl önce öldürülen müzik öğretmeninin katil zanlıları hakkında mütalaa

İstanbul Fatih'te, müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin sonradan açılan davada mütalaasını açıklayan savcılık, 2 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden ile avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Halil İbrahim Çitken de hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Fatih'te 5 Mayıs 2004'te öldürülen Arzu Nihan Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in 2019'da öldüğünü belirterek, çeşitli suçlardan Türkiye'de ve yurt dışında cezaevinde kalan bu kişinin eşinin, kardeşi Rıdvan Çelik ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini kaydetti.

Çelik'in cezaevinde kaldığı dönemde tanıştığı Ceyhan Özmaden ve Erkan Can aracılığıyla eşini öldürmelerini istediği, bu kişilerin de teklifi kabul ettiği anlatılan mütalaada, Tekirdağ'da yaşayan sanıkların olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiği, olay günü sabah erken saatte maktulün evine gittikleri, kendilerine kapıyı açan kadına, sanık Can'ın silahla bir el ateş açtığı ancak isabet ettiremediği bildirildi.

Mütalaada, sanık Can'ın, içeri kaçmaya çalışırken yere düşen maktulü başından tutup, bir el yakın mesafeden ateş açarak öldürdüğü belirtilerek, Özmaden'in bu sırada çevreyi gözetleyerek suça teşebbüs ettiği aktarıldı.

Sanıkların olay yerinden kaçtıktan sonra suçta kullanılan silahı denize attıkları kaydedilen mütalaada, cinayetten 18 yıl sonra 1 Ekim 2022'de Samsun'da emniyete giderek suçunu itiraf eden Erkan Can ile kendisine yardım eden Ceyhan Özmaden'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılığın mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen sanıklar ve avukatları, savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arzu Nihan Çelik'in Fatih'teki evinde 5 Mayıs 2004'te öldürüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, çeşitli suçlardan Türkiye'de ve yurt dışında cezaevinde bulunan Şerafettin Çelik'in eşi Arzu Nihan Çelik'in kardeşi ile ilişkisi bulunduğundan şüphelendiği için sanıklar Ceyhan Özmaden ve Erkan Can'dan cinayeti gerçekleştirmelerini istediği, bu kişilerin de kadını silahla öldürdüğü anlatılıyor.

Daha sonra firar eden sanıklardan Erkan Can'ın olaydan 18 yıl sonda emniyete giderek suçunu itiraf ettiği, kendilerini Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini söylediği belirtilen iddianamede, Can ve Özmaden'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Öte yandan, iddianamede, Şerafettin Çelik'in 2 Mayıs 2019'da vefat ettiği bildirildi.