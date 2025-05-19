İstanbul'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ.'yi Büyükçekmece'de yakaladı. T.İ., 'tasarlayarak öldürme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranıyordu.
İstanbul'da hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1998 yılında işlenen "tasarlayarak öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ'nin Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.İ. işlemleri için Kumburgaz Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel