İstanbul'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

İstanbul'da hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1998 yılında işlenen "tasarlayarak öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ'nin Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.İ. işlemleri için Kumburgaz Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.