İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri nedeniyle yarın kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri nedeniyle yarın kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Salı saat 11.00 itibarıyla öğrenci grubunun geçişi esnasında, Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım), Rıhtım Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu ve General Asım Gündüz Caddesi de (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) araç trafiğine kapatılacak.

Bunlara alternatif güzergahlar olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi kullanılabilecek.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Valiliği, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title