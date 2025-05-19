İstanbul'da 19 Mayıs Bayramı Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 19 Mayıs Bayramı Töreni Düzenlendi
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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene birçok kişi katıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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