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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.???????

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı.

Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçarslan ile Özbay'ın alandan ayrılmasının ardından düzenlenen yeni törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na belediye çelengi bıraktı.

Bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenkler koydu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu, 21. yüzyılda Atatürk'ü anmanın ve 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, sanayiden bilime, teknolojiye, adalete, özgürlüğe, demokrasiye, Türkiye'nin en üst seviyeye ulaşması konusunda büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Bu sorumluluğun yöneticilere daha fazla yüklendiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel İstanbul'umuzda bu bahsettiğim duyguların tamamını hayata geçirme ve milletimizle buluşturma konusunda kararlıyız. Bu kararlılık, aslında günü geldiğinde hızla, zamanı çok geçirmeden, bu pırlanta gençlere, bu şehrin, bu ülkenin en güzel haliyle yönetimini, bütün unsurlarını devretme sorumluluğu var hepimizde. Umarım Türkiye'mizi, dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinden en müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz, gerçekten o büyük mücadeleyi veren insanlara layık olmuş oluruz."

Kaynak: AA / Güncel

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