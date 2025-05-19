İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılan kutlamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu.

Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 19 Mayıs'ın gurur ve onurun yanı sıra bağrından binlerce kahraman çıkartan bir milletin şahlanışı olduğunu söyledi.

Özbay, "19 Mayıs bağımsızlığa aşık Mavi Vatan'dır. 19 Mayıs Sakarya Meydan Muharebeleri zaferi, Büyük Taarruz, düşmanın İzmir'den denize dökülüşüdür. 19 Mayıs, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda, gelecek nice asırlarda ilimle, irfanla, sanatla ve sporla yetiştiren gençler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dile getiren Özbay, şöyle devam etti:

"Bu gayret ve çabayla biz bir söz verdik. Geleceğin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini, sporcu öğretmenlerini yetiştirmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası projelerinin yanında Sayın Valimiz'in 'Spor Şehri İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 963 mahallemizde bulunan tüm okullara yayarak, sporu her türlü bağımlılıkla mücadelede en büyük önleyici tedbir olarak ortaya koymak istiyoruz."

Programda gençlik merkezleri tarafından hazırlanan "Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı" isimli gösteri sergilendi.

Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilen etkinlikte çeşitli spor dallarından kesitler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, gençler ve aileleri katıldı.

Etkinliğin son bölümünde, gençler ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla sahnede fotoğraf çektirdi.