CEMAL REŞİT REY'DE DANSLI MÜZİKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programda coşkuyla kutlandı. Programda öğrenciler müzik dinletisi, spor ve halk oyunu gösterileri yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

KAHRAMANLIK DESTANININ TEMİNATI SİZLERSİNİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 1919'da başlayıp Cumhuriyet ile taçlanan bu kahramanlık destanının teminatı sizlersiniz. Bu bayram sizin, bu gurur sizin. Şan ve şeref dolu tarihimizin gururunu gelecek nesillere sizler aktaracaksınız. Bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda birbirinizi tamamlayarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye, daha çok geliştirecek, sizler taşıyacaksınız. Binlerce şehit vererek büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu verilen emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Biliyoruz ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyerek gençlere seslendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TRT tarafından hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Programda öğrenciler şarkılar söyledi. Ardından taekwondo, wushu, jimnastik, rekreatif spor gösterileri yapıldı. Kutlama programı, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel