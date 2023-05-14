Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı

İstanbul'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda oy verme işlemi başladı

Güncel Haberler

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı.

Avcılar'da, 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başlatıldı. Toplam 51 sandığın bulunduğu okulda, oy kullanma işleminden yaklaşık 1 saat önceden itibaren seçmenlerin okul bahçesine gelmeye başladığı görüldü.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı okulda seçmenler oylarını kullanıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Milletvekili Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title