İstanbul'da 180 Bin Kaçak Forma ve Eşofman Takımı Ele Geçirildi

İstanbul'da, 180 bin 324 adet kaçak forma ve eşofman takımının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla yurda getirilen, 2024-2025 sezonuna ait Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş forması ile eşofman takımlarının piyasaya sürüleceğini belirledi.

Güngören ve Esenler'de tespit edilen iş yerinin yanı sıra 2 ayrı depoya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lira olduğu belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi.

Kaçak ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.