Haberler

İstanbul'da 17,9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 17 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 17 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken evde de 17 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı