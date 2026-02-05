İstanbul'da 17,9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 17 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken evde de 17 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel