İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da 1685 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul’da dün yapılan denetimlerde 1685 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderildi.

İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 1685 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetimler yaptı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil ve kamusal alanlarda yapılan denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 1685 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Türkiye Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title