İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş edip aynı silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından hastanede tedavisi süren Salim Tekin de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçelievler'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Salim Tekin (28) tarafından 6 Ağustos'ta tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan da kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Başak Akbulut Yazar Cumhuriyet Mahallesi Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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