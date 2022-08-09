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İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü

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İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş edip aynı silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından hastanede tedavisi süren Salim Tekin de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçelievler'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Salim Tekin (28) tarafından 6 Ağustos'ta tabancayla vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan da kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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