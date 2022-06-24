İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İSTANBUL'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sahte içki imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekanlarına satış yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki imal edilen depoyu tespit ederek operasyon düzenledi. Depoya yapılan baskında, şüpheliler suçüstü yakalanırken, ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede ele geçirilen içkilerden bazılarının orijinal bandrollü olduğu, olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güncel Haberler

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