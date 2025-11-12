İstanbul'da 16. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali Gerçekleştirildi

(İSTANBUL) - Uluslararası 16. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez Türkiye'de sinemaseverlerle buluştu. 6–9 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen festival, Pazar gecesi gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde en iyi film ödülünü "İsmimi Yaz" filmi kazandı.

Festivalin En İyi Film Ödülü, Begüm Aksoy ve Derya Ar'ın yönettiği "İsmimi Yaz" filmine verildi. Ödülü jüri üyesi Damla Sönmez, yönetmen Derya Ar'a takdim etti.

En İyi İlk Film Ödülü, Bulgar yönetmen Lina Pavlova'nın "The Journey of Matress" filmine giderken, Seyirci Ödülü'nü Çamran Azizoğlu'nun yönettiği "Kravat (Tie)" kazandı.

Festivalin Mansiyon Ödülleri ise Türkiye yapımı "Tavuk Suyuna Çorba", Bulgaristan yapımı "Cats No Have Roots" ve Hırvatistan yapımı "Rahlo" filmlerine verildi.

Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenen Yapay Zeka Yarışması da dikkat çekti. Yunanistan'dan Yrd. Doç. Panagiotis Kyriakoulakos, besteci Mihali Paleologou ve Türkiye'den yönetmen Dila Bulut'tan oluşan jüri, Balkans Beyond Borders Yapay Zeka Ödülü'nü İran yapımı "Holy Heaveness" filmine layık gördü. Mansiyon Ödülü ise Türkiye'den Abdullah Çelik'in "Karga, Kaşık ve Diğer Çocuk" filmine verildi.

Balkan sinemasını birleştiren festival