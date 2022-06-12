İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğun Göçmenlerden Kaçarken Trafik Kazasında Öldüğü İddiası Üzerine Vatandaşlar Yürüyüş Yaptı - Haberler

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İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğun Göçmenlerden Kaçarken Trafik Kazasında Öldüğü İddiası Üzerine Vatandaşlar Yürüyüş Yaptı

ANKA - Güncel
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İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuğun Afgan göçmenlerden kaçarken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerinde vatandaşlar “Ülkede yabancı istemiyoruz” sloganı atarak yürüyüş yaptı. İstanbul Valiliği, olaya sebebiyet verdiği iddia edilen yabancı uyruklu şüphelinin tutuklandığını ve konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuğun Afgan göçmenlerden kaçarken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerinde vatandaşlar "Ülkede yabancı istemiyoruz" sloganı atarak yürüyüş yaptı. İstanbul Valiliği, olaya sebebiyet verdiği iddia edilen yabancı uyruklu şüphelinin tutuklandığını ve konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

İddiaya göre; Ataşehir'e bağlı Yenisahra mahallesinde, Afgan göçmenlerden kaçan 15 yaşındaki bir çocuk, dün araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, dün gece saatlerinde olayı protesto etti. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, çok sayıda kişinin "Ülkede yabancı istemiyoruz" sloganı atarak yürüdüğü görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği ise olayla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ataşehir ilçemizde dün meydana gelen trafik kazası neticesinde, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanmıştır. Kazayla ilgili olarak, trafik kazasını yapan bir şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu bir şahıs ise tutuklanmıştır. Daha sonra bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

ANKA / Güncel

Ataşehir İstanbul Güncel Haberler

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