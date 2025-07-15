İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Üsküdar'daki anıtta 15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, şehitler için dua etti.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.