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İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için 6 camide '253 hatim' programı düzenlendi

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İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için 6 camide "253 hatim" programı düzenlendi.

İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için 6 camide "253 hatim" programı düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camisi ile Fatih, Sultanahmet, Taksim ve Eyüp Sultan camilerinde "253 hatim" programı gerçekleştirildi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programa katıldı.

Öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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