İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı' Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Programda, 30 hafızın Kur'an-ı Kerim'in bütün cüzlerini okumasıyla tamamlandı. Şehitlerin yakınları ve ziyaretçilerin de katıldığı programa, birçok önemli isim de katıldı.