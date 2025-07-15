İstanbul'da 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi Açıldı

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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi' açıldı. Sergide, FETÖ'nün darbe girişimine ait 40 fotoğraf sergileniyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul Havalimanının gidiş terminalinde bulunan İstanbul yazısı önünde açılan sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen 40 fotoğraf yer aldı.

Jandarma personeli, sergiyi gezen yolculara fotoğrafların hikayesini anlattı.

Her iki havalimanında açılan sergi, yarın akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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