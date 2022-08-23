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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, ekipler İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerini denetledi.

Lastiklerin yeterlilik durumunu, sürücülerin belgelerini ve emniyet kemeri kontrolünü gerçekleştiren ekipler, yolculara trafik kurallarını anlatan broşür dağıttı.

Denetimlerde yetki belgesinin süresinin dolduğu tespit edilen bir otobüsün çıkışına izin verilmedi.

Kontrollere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik ve Terminal Denetim ekipleri de katıldı.

Yolcu ve sürücüler yapılan denetimlerden yaşadıkları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Demokrasi İstanbul Güncel Haberler

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