İstanbul'da 14 Motosiklet Çalan Şebekeye Operasyon

İstanbul'un beş ilçesinde son 6 ayda 14 motosiklet çalan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve 10 çalıntı motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe ve Sancaktepe'de son 6 ayda 14 motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir, Pendik ve Maltepe'de belirlenen dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı 10 motosiklet ele geçirildi.

MOTOSİKLETLERİ PARÇALAYIP, YEDEK PARÇA OLARAK SATIYORLARDI

10 MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin motosikletleri çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalmaları görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilkerin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırdıkları anlar da görülüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişinin ise, daha önce yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.